شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلي يواجه المصري (موعد المباراة والقنوات الناقلة)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم السبت، بمنافسات الجولة 23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020. وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر. ويدير المباراة الحكم أمين عمر ويعاونه أحمد حسام وسمير جمال وعبدالعزيز السيد. الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، ويحتل المصري المركز الخامس عشر بـ 21 نقطة. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الأهلي يواجه المصري (موعد المباراة والقنوات الناقلة)‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.