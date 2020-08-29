شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الإنتاج يواجه الطلائع وبيراميدز يلتقى أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، مع طلائع الجيش الذي يقوده عبدالحميد بسيونى، في الثالثة والنصف عصر اليوم السبت على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الـ23 لبطولة الدورى الممتاز.

يدخل الإنتاج المباراة بهدف الفوز لتعويض خسارته الأخيرة من بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة التي جمدت رصيده عند 24 نقطة في المركز العاشر، وعكف الجهاز الفنى خلال الأيام الماضية على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لتجنب تكرارها، بجانب دراسة المنافس من خلال مشاهدة مبارياته الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف في أدائه لوضع الخطة المناسبة للمباراة. فيما يرفع طلائع الجيش شعار التحدى لرغبته في الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيده تساهم في تحسين مركزه بالجدول.

على الجانب الآخر، يواجه بيراميدز بقيادة أنتى شاشيتيش، مع أسوان في السادسة مساء اليوم على ملعب كلية الشرطة في نفس الجولة.

بيراميدز يبحث عن الفوز للابتعاد بالوصافة حيث يمتلك 42 نقطة بالتساوى مع الزمالك لكنه يتفوق في عدد الأهداف التي سجلها، ويعول المدير الفنى للفريق على الحالة الفنية المرتفعة عند اللاعبين بعد الفوز الأخير على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف نظيفة، فيما يدخل أسوان المباراة برصيد 23 نقطة في المركز الثالث عشر بعد تعادلة الأخير 1-1.