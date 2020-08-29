فرج عامر ينفي رحيل حمادة صدقي عن سموحة ويعلق على إلغاء مسحات كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشان إقالة حمادة صدقي، المدير الفني للفريق السكندري. وأكد فرج عامر في تصريحاتعلى قناة «النهار»: «حمادة صدقي مستمر في منصبه حتى الآن ولا يوجد نية لتغيير الجهاز الفني». وتابع: «الوقت الجاري مهم ولا يوجد تغيير في الجهاز الفني ونركز مع الفريق في مسابقة الدوري». وأعرب فرج عامر عن استغرابه الشديد من تغيير نظام مسحات كورونا وجعلها بالحصول على عينات دم. وأضاف متسائلاً:«الكاف منحكم مليون ونصف دولار لعمل المسحات فكيف تستبدلوها بتحليل الدم؟». وأتم حديثه: «المسحات لا تكلف اتحاد الكرة أكثر من ألف جنيه فقط، فلماذا يتم تغييرها». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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