عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدة محمد صلاح تمنح برشلونة خليفة ميسي

السبت 29 أغسطس 2020

الخليج 365

لا يعيش السنغالي ساديو ماني أفضل أوقاته داخل نادي ليفربول، رغم حالة التوهج للاعب خلال الموسم الماضي، بعد أن أسهم بدور بارز في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتشير التقارير إلى أن ماني دخل دائرة اهتمامات مسؤولي برشلونة، تحسبا لرحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق الكتالوني خلال الصيف الحالي.

ميسي يبدو على أعتاب الرحيل عن قلعة كامب نو، بعد أن قدم طلبا رسميا لإدارة النادي للرحيل، بحجة عدم ارتياحه لسياسة مسؤولي برشلونة في السنوات الأخيرة.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قالت إن ماني يشعر بسعادة كبيرة لدخوله اهتمامات برشلونة والمدرب الهولندي رونالد كومان في الآونة الأخيرة.

وحسب المصدر، فإن هناك العديد من الأسباب التي تدفع ماني للموافقة على مغادرة آنفيلد صوب ملعب كامب نو، أبرزها تسليط الضوء بشكل دائم على زميله المصري محمد صلاح، وكذلك القائد جوردان هندرسون.

كذلك يمتلك برشلونة مكانة خاصة لدى ماني، منذ عهد النجم البرازيلي رونالدينيو، وهو أيضا منفتح على فكرة تغيير فريقه بعد أن حقق العديد من الألقاب مع ليفربول، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن علاقة ماني بمدربه الألماني يورجن كلوب لم تعد مثلما كانت عليه في الماضي، معتقدا أن الأخير يميل بدرجة أكبر إلى صلاح وهندرسون، وكذلك البرازيلي روبرت فيرمينو.

ورغم ذلك، إلا أن ماني لن يجد طريقه مفروشا بالورود أمام الرحيل عن ليفربول، ولن يوافق الأخير عن السماح له بالمغادرة بمقابل مادي أقل من 12 مليون يورو.