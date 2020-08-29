شكرا لقرائتكم الطويلة يؤكد انفراد الخليج 365: إختلفنا مع الأهلي حول بنود بيع كريم فؤاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع كريم فؤاد، لاعب الفريق المعار إلى صفوف نادي إنبي، للحصول على خدماته بداية الموسم الجديد.

وقال الطويلة في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي فاوضنا جديا للحصول على خدمات اللاعب وخدنا خطوات في مراحل المفاوضات ولكن الصفقة لم تتم".

وتابع: "الأهلي اختلف معنا خلال المفاوضات حول بنود بيع كريم فؤاد".

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