شكرا لقرائتكم أحمد مرتضي: لازم كهربا يعتذر ويدفع الفلوس اللي عليه ومنتظرين من بن شرقي أكتر من كدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه على محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب النادي السابق والأهلي حاليًا، عليه الإعتذار.

وأكد أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية: "على كهربا أن يعتذر ويمتثل للعقوبة ودفع الغرامة المالية الموقعة عليه خاصة بعد هروبه".

وتابع: "نحن ننتظر أداء أفضل من بن شرقي واستمرار تألقه مع الفريق ونتمنى له التوقي والتألقث دائمًا".

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