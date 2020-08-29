شكرا لقرائتكم أحمد مرتضي: لازم كهربا يعتذر ويدفع الفلوس اللي عليه ومنتظرين من بن شرقي أكتر من كدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه على محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب النادي السابق والأهلي حاليًا، عليه الإعتذار.
وأكد أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية: "على كهربا أن يعتذر ويمتثل للعقوبة ودفع الغرامة المالية الموقعة عليه خاصة بعد هروبه".
وتابع: "نحن ننتظر أداء أفضل من بن شرقي واستمرار تألقه مع الفريق ونتمنى له التوقي والتألقث دائمًا".
اضاف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لم يخسر أمام المقاولون العرب.
وأوضح أحمد مرتضى : "لم يتم خسارتنا من المقاولون العرب بالأداء ولكن كانت النتيجة بسبب تقنية الفيديو (فار)".
واختتم احمد مرتضى: "هدفنا الأول هو التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا لإسعاد الجماهير في الفترة المقبلة".
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