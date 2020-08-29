شكرا لقرائتكم أمير مرتضى عن مفاوضات الأهلى مع ساسى: إشاعات لهدم نادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك إن الفريق الأبيض مر بظروف صعبة هذا الموسم بسبب فيروس كورونا المستجد موضحا إنه حدد أهدافه التي يسعى لتحقيقها مؤكدا أن كرة القدم رياضة ومكسب وخسارة.

أضاف أمير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي:" كان الأفضل إلغاء الدوري ولعب موسم جديد بسبب المشاكل والضغوطات وصممنا على رأينا هذا حتى بعد أن فوزنا على النادى الأهلى في القمة 120".

تابع أمير:" الدوري بالنسبة لنا فرصة جيدة حتى نستطيع تسويق لاعبينا ومنح الفرصة لأخرين وإعداد جيد لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأبلغنا رئيس النادى مرتضى منصور بأهدافنا والمطلوب مننا وهو تفهم وجهة نظرنا وكان طلبه الوحيد اننا نكسب الأهلى لأن الدوري ملوش طعم".

وواصل:" نادى الزمالك لا يخاف من أحد وأكثر نادى توج ببطولات هذا الموسم ودائما نسمع إشاعات هدفها هدم استقرار النادى ولكن مجلس الإدارة قال إنه لن يحاسبنا بالقطعة ولكننى مبسوط من تلك الإشاعات لأنها تساهم في توحيد اللاعبين على فكرة واحدة وتنبأنا بهذه الإشاعات وأبلغنا بعضنا بها بعد الفوز على الأهلى وقلنا هنسمع أخبار مضروبة".

وأكمل أمير حديثه عن الفار:" طبقنا تقنية الفار في منتصف الموسم بعد ما الأهلى وسع الفارق مع منافسيه بالطريقة التي يعلمها الجميع وفى مباراة ناجدى مصر فوجئنا ان الفار معطل والحكام قال أنهم أبلغوا مديري الكرة في الفريقين وهذا لم يحدث".

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وكشف المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك حقيقة مفاوضات النادى الأهلى مع التونسي فرجانى ساسى لاعب الفريق الأبيض قائلا:" لا أساس لها من الصحة فرجاني ساسي باقي في عقده موسم مع الزمالك كيف يفاوضه الأهلي من الآن ومتى سينتقل لهم واللاعب على ذمة الزمالك وهونفسه ميعرفش حاجة عن اللي بيتقال ده وسر تأخر التجديد بسبب ضغط المباريات".

واختتم:" التزمنا بالبروتوكول الخاص بالمسحة وفوجئنا بتغيير ذلك والاعتماد على تحاليل الدم وتلك التحاليل تُخرج بـ 7-8 حالات وهي غير دقيقة بالمرة وهناك حالة استياء كبيرة من كافة الأندية ريد فهم ما يحدث وعلى اتحاد الكرة احترام عقولنا".