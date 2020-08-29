شكرا لقرائتكم الزمالك: من الوارد ضم رمضان صبحي.. مبقاش في حاجة اسمها ابن النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف نادي ميت عقبة في التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي حاليًا والأهلي سابقًا.

وأكد أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية: "من الوارد التعاقد مع رمضان صبحي فهو لاعب جيد وكل شيء وارد، وقمنا مسبقًا بالحصول على توقيع عبدالله السعيد، ويجب على الأندية تقبل رحيل لاعبيها وعدم إثارة المشكلات حول ذلك".

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وتابع: "مبقاش في حاجة اسمها ابن النادي في الوقت الجاري وأصبح هناك احتراف في انتقال اللاعبين".

وأتم: "نرغب في تكريم مؤمن زكريا وقمنا بمناقشة إقامة حفل لتكريم اللاعب ونتمنى له الشفاء الدائم"