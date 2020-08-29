شكرا لقرائتكم المقاولون يطير للجونة منتشيا بالفوز على الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، اليوم السبت، إلى مدينة الغردقة، استعداداً لخوض مباراة الجولة 23 والتى تجمع ذئاب الجبل بفريق الجونة، وذلك بعد الفوز الثمين الذى حققه الفريق على نادى الزمالك فى الجولة الماضية، بهدفين مقابل هدف فى مباراة مثيرة حتى الثوانى الأخيرة.

ويطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة العروض القوية، من أجل استعادة المركز الثانى بجدول المسابقة، والذى يهيمن عليه فريق بيراميدز برصيد 42 نقطة، ومن خلفه نادى الزمالك بنفس الرصيد، فيما يأتى المقاولون فى المركز الرابع.

في سياق متصل، ناشد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على قطاع الكرة، مسئولى اتحاد الكرة ولجنة المسابقات ضرورة إعادة النظر فى جدول مباريات ذئاب الجبل، خاصة أن الفريق مضطر لخوض ثلاث مباريات فى 3 مدن مختلفة في أقل من أسبوع، وهو ما يستحيل تطبيقه فى ظل الإجراءات الاحترازية لكورونا وأخذ المسحات والحاجة لجلسات استشفاء بسبب ضغ المباريات.

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وقال عضو مجلس المقاولون، فى تصريحات خاصة لليوم السابعَ، "الفريق اضطر لخوض مباراة الزمالك فى القاهرة، والسفر ليسافر بعدها إلى الغردقة لمواجهة الجونة، ثم لعب المباراة والعودة من جديد إلى القاهرة قبل أن يسافر الفريق مجدداً إلى الإسكندرية لمواجهة المصرى، فكيف يتحمل اللاعبون هذا الأمر؟!.

وأضاف فتحى، لن تكون حتى هناك فرصة لجلسة استشفاء بعد المباراة التي يتم خوضها، رغم أننا سنسافر بالطائرة لتوفير الوقت والجهد، إلا أن هذه المباريات ستقضى على الفريق حتى فى الظروف الطبيعية لا يمكن للاعبين تحمل هذ الضغط.

وتابع عضو مجلس المقاولون، لا نعترض على تلاحم المباريات ونعلم ضيق الوقت، ولكن نطلب فقط تنظيم المباريات حتى لا يصاب اللاعبون بالإجهاد، أو يكونوا عرضة للإصابات بسبب عدم وجود فرصة لجلسات استشفاء.