فوز مثير لـ «المقاولون» على الزمالك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق «المقاولون العرب» المنقوص عددياً، فوزاً مثيراً على ضيفه الزمالك 2-1 في ختام مباريات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم، على استاد القاهرة الدولي.

وتقدم المقاولون العرب عن طريق الكولومبي لويس هينستروزا (13)، وأدرك المغربي أشرف بن شرقي التعادل للزمالك (73)، ثم عاد البديل محمد عصام ليضع «المقاولون العرب» في المقدمة (90 + 2).

ورفع المقاولون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، فيما فشل الزمالك في استغلال الدفعة المعنوية العالية بعد الفوز على الغريم التقليدي الأهلي مطلع الأسبوع الحالي 3-1، وتجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع بيراميدز، وهي الخسارة الرابعة هذا الموسم.

ولعب المقاولون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36، عقب إشهار حكم المباراة محمد معروف البطاقة الحمراء للاعبه فادي نجاح، وبتسعة لاعبين منذ الدقيقة 90+6 عقب حصول محمد عصام على الإنذار الثاني.

واستعاد الإسماعيلي نغمة الانتصارات الغائبة منذ خمس جولات، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على ضيفه طنطا 3-1 باستاد الإسماعيلية.