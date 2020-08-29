اتحاد الكرة يكرم ”الخليج 365” وشركاء النجاح

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
كرم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، شركاء النجاح في الموسم المنقضي 2019-2020، وزار هشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم ورئيس لجنة شؤون وانتقالات اللاعبين، يرافقه عضو لجنة العلاقات العامة في الاتحاد إبراهيم الهرمودي، جريدة ”الخليج 365”، شاكراً للقسم الرياضي تعاونه، ومشاركته في نجاح الموسم.
ونقل الزرعوني تحيات رئيس الاتحاد، والأعضاء، لكل من ساهم مع الاتحاد في إنجاح الموسم، وقال: نتمنى أن يكون اتحاد الكرة عند حسن ظن وثقة الجميع، وكلنا يد واحدة، ونعمل سوياً لأجل مصلحة الرياضة الإماراتية عموماً، وكرة القدم خصوصاً.
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