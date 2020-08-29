«تحدي خطواتنا معاً» يصل إلى 45 مليون خطوة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبل يوم واحد من انتهاء مبادرة تحدى (خطواتنا معاً) التي أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي، برئاسة شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، اقتربت الخطوات التي تحققت قبل يوم من النهاية من الوصول إلى 45 مليون خطوة.

كان فجر يوم 19 أغسطس/آب الحالي قد شهد انطلاق المبادرة من أجل الوصول إلى 52 مليون خطوة، دعماً لحركة الأولمبياد الخاص لأصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية، والتي تكمل خلال شهر سبتمبر/أيلول القادم عامها ال52 حيث انطلقت لأول مرة عام 1968 من خلال الألعاب العالمية الأولى، وأقيمت آخر نسخة منها بأبوظبي عام 2019 وشهدت مشاركة 7500 لاعب ولاعبة من 192 شاركوا في 26 رياضة أولمبية.

وشهد اليومان الأخيران من التحدي إقبالاً كبيراً من نجوم الرياضة الإماراتية في مختلف الرياضات على المشاركة وإطلاقهم دعوات عدة لحث كل شرائح المجتمع على المشاركة وهو ما أحدث صداه، وساعد على اتساع رقعة الإقبال لتحقيق ملايين الخطوات من أجل إكمال التحدي والوصول إلى 52 مليون خطوة قبل نهاية يوم 29 أغسطس/آب.