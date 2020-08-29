شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يضم تياجو سيلفا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي تشيلسي مع البرازيلي تياجو سيلفا، قائد دفاع باريس سان جيرمان الفرنسي، لعام قابل للتجديد.

وقال اللاعب البالغ 36 عاماً: «أنا سعيد جداً بالانضمام إلى تشيلسي. أنا ممتن لوجودي في التشكيلة الطموحة لفرانك لامبارد، وأنا هنا للمحاربة من أجل الألقاب».

من جهتها، أشارت المديرة العامة للنادي مارينا غرانوفسكايا «نحن سعداء لإضافة لاعب من قماشة عالمية على غرار تياجو سيلفا».

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