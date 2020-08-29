شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لاتحاد اليد غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : ”الخليج 365”
كشف نبيل عاشور الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد عن فتح الترشح للانتخابات القادمة دورة 2020-2024 غداً الأحد، ويغلق باب الترشح في الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 6 سبتمبر/أيلول القادم .
وقال عاشور إن إعلان القائمة المبدئية للمترشحين سيكون يوم 16 سبتمبر، ويفتح باب الطعون يوم الخميس17 سبتمبر وتغلق الطعون يوم الاثنين 21 سبتمبر، وتصدر قرارات الطعون الأربعاء 23 سبتمبر، والقائمة النهائية للمرشحين الخميس 24 سبتمبر، وتعقد الجمعية العمومية الانتخابية للاقتراع والتصويت يوم الأحد 27 سبتمبر، ويفتح باب الطعون على نتائج الانتخابات يوم الاثنين 28 سبتمبر ويغلق الأربعاء 30 سبتمبر، وتصدر قرارات الطعون الخميس الأول من أكتوبر/ تشرين الأول القادم وتعتمد نتائج الانتخابات في 6 أكتوبر.
والأندية الأعضاء التي يحق لها الحضور والتصويت هي: الجزيرة وبني ياس والظفرة والعين والوصل والنصر وشباب الأهلي والشارقة والذيد واتحاد كلباء ودبا الحصن ومليحة والبطائح والمدام وخورفكان.
ويذكر أن نبيل عاشور هو المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد اليد في الدورة المقبلة، وهو لاعب سابق في مختلف المنتخبات الوطنية ونادي الشارقة وتولى منصب الأمين العام للاتحاد السابق في دورة 2016- 2020.
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