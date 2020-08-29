ماجواير كان خائفاً على حياته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد هاري ماجواير، قائد فريق مانشستر يونايتد، أنه كان «خائفاً» على حياته؛ لاعتقاده أنه ضحية عملية اختطاف عندما ألقي القبض عليه في جزيرة ميكونوس اليونانية، خلال تمضيته للعطلة خلال الأسبوع الماضي.

وقال ماجواير، إن عناصر شرطة كانوا يرتدون ملابس مدنية، لم يستطع تحديد هويتهم، أوقفوا حافلة صغيرة تابعة لمجموعته، وسحبوه من السيارة، وضربوه على ساقيه، مشيراً إلى أنه حاول الهرب؛ لأنه لم يكن لديه أي فكرة عن هوية هؤلاء الأشخاص.