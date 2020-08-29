حمدان بن محمد مع البطلين غياثي وبيناتوبو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صوراً على حسابه في «إنستجرام» تجمعه بفرسين، وعلّق عليها: «مع البطلين غياثي وبيناتوبو».

ويشتهر سمو الشيخ حمدان بن محمد بحبه الكبير للمغامرة، وممارسة النشاطات الجديدة، والهوايات المتعددة، ويعشق ركوب الخيل.

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