شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يشكل لجنته النسائية ويحــتفي بموظفاته والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس/ آب من كل عام، احتفى مجلس الشارقة الرياضي بموظفاته في مقر المجلس، بحضور ندى عسكر النقبي عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي ورئيس لجنة رياضة المرأة ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بجانب موظفات المجلس، وعدد من موظفات مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تقديراً لجهودهن ودورهن البارز والحافل والذي يدفع بعجلة الإنجازات.

اشتمل الاحتفال على ورش تفاعلية، وتعار وكلمة ندى عسكر النقبي، أشادت فيها بالدور الكبير لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، واستعرضت فيها مسيرتها في العمل والمجال الرياضي، على وجه الخصوص، وأثنت فيها على دور المرأة في مختلف المجالات منها الرياضي، وحثت الجميع على أهمية السعي إلى التميز والنجاح، كما أشارت إلى الاهتمام الواسع والكبير بالمرأة، ودورها، وفتح آفاق كثيرة لها للإبداع والابتكار والعطاء بما ينعكس على النجاحات الدائمة.

وبهذه المناسبة أصدر عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي قراراً بتشكيل اللجنة النسائية برئاسة مريم يوسف الحوسني، مديرة إدارة الاستراتيجية والأداء، وعضوية مهرة سالم التميمي، ونورة معيصم الكتبي، من أجل تهيئة بيئة محفزة وإيجابية لتمكين موظفات المجلس من تقديم أعلى مستوى من الأداء والعطاء، واعتبار هذه اللجنة منصة تفاعلية لهن لمناقشة واقتراح الأفكار التي تخص المرأة العاملة، وتنظيم الفعاليات والورش الهادفة للارتقاء بمهارات وإمكانات الموظفات، وتمكينهن بما يتناسب مع تطلعات المجلس وأهدافه الاستراتيجية .

وأشار عيسى هلال، إلى أن دور المرأة واضح في مختلف المجالات، وإسهاماتها كبيرة بفضل مساندة ورعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وذلك يدل على مكانة المرأة الإماراتية والنهوض بالمسؤوليات، وتأكيد الجدارة والامتياز في مختلف المجالات، وتعظيم لأدوارها وأداء رسالتها للمجتمع.