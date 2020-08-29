الفجيرة يكسب دبا 2-صفر ودياً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر
فاز الفجيرة على دبا الفجيرة بهدفين نظيفين خلال المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الفجيرة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وحسمها «الذئاب» بهدفين دون رد، سجلهما محمد مصطفى وعلي عيد على مدار الشوطين.
وأعرب الصربي جوران مدرب الفجيرة عن ارتياحه لسير البرنامج الإعدادي والمعدل البدني الذي وصل إليه لاعبو الفريق، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية من التحضير مهمة للغاية للوقوف على مستوى الفريق وتطوير الأداء خاصة أننا نتطلع إلى تحسين المستوى الفني وتطوير المهارات الفردية للاعبين ورفع معدل أداء الفريق، مشيداً في الوقت نفسه بالدعم الذي توفره إدارة النادي عبر سلسلة التعاقدات والانتدابات الجديدة لإحداث التوازن المطلوب في خطوط الفريق.
على خط آخر، أكمل الفجيرة تعاقده مع المدافع أحمد مال الله (29 عاماً) قادماً من حتا في صفقة انتقال حر ليصبح عاشر اللاعبين الذين انضموا لصفوف «الذئاب» للموسم الكروي الجديد.
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