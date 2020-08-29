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رونالدو يريد غزو العالم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يفقد نجم كرة القدم البرتغالي طموحه، ويريد تعويض خيبة الخروج من ثمن نهائي أمام ليون الفرنسي، وأكد أنه يريد «غزو العالم»، و«تحطيم الأرقام القياسية».
وكتب ال«دون» في حسابه على «إنستجرام»: «فيما أستعد لموسمي الثالث، روحي وطموحي في أعلى مستوياتهما».
وتابع المهاجم البالغ 35 عاماً، والمتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات: «الأهداف، الانتصارات، الالتزام، العطاء والاحتراف. بكل قوتي والمساعدة الثمينة من زملائي وجميع أعضاء يوفنتوس، سنعمل جميعاً على غزو إيطاليا مجدداً، أوروبا والعالم وتحطيم الأرقام القياسية».
ومنذ قدومه إلى إيطاليا، أحرز رونالدو الدوري المحلي مرتين، لكنه لم يتخطَّ عتبة ربع النهائي في دوري الأبطال؛ إذ أُقصي في هذا الدور أمام أياكس أمستردام الهولندي في 2019، قبل خيبة الموسم الحالي ضد ليون.
وسجل رونالدو 37 هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات، وهو رقم قياسي للاعب من «السيدة العجوز».
وأضاف نجم الإسباني السابق: «لنقدم المزيد وأفضل.. للنجاح في كل التحديات التي ستواجهنا. سنجعل كل سنة مغامرة أفضل من التي سبقتها، والفوز بكل شيء من أجل المشجعين. لنكنْ حاملي هذا الصرح العظيم والعشق الفريد لهذا الفريق ونرتقِ بتاريخه».
ويهدف يوفنتوس الذي أقال مدربه ماوريتسيو ساري، وعيّن لاعب وسطه السابق أندريا بيرلو، إلى إحراز لقبه العاشر توالياً في الدوري، والبحث عن لقبه الأول في دوري الأبطال منذ 1996.

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