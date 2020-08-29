درع المجتمع بين ليفربول وأرسنال اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتتح موسم 2020-2021 في إنجلترا، اليوم السبت، بمباراة درع المجتمع التي تجمع ليفربول بطل الدوري، وأرسنال بطل الكأس، في الوقت الذي حثّ جوردان هندرسون قائد «الريدز» زملاءه على إظهار تعطشهم للاحتفاظ بالألقاب.

وبعد خمسة أسابيع من رفع هندرسون لقب الدوري الأول لليفربول في ثلاثة عقود، تستهل تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب موسمها الجديد بمواجهة حامل لقب الكأس على ملعب ويمبلي، في لندن.

وفيما ينطلق موسم الدوري في 12 سبتمبر/ أيلول المقبل، يبحث «الحمر» عن بداية صلبة للموسم أمام فريق شمال لندن.

ويدرك هندرسون أن أرسنال لن يكون لقمة سائغة أمام فريقه، خصوصاً بعد فوزه عليه 2-1 على ملعب الإمارات مع نهاية الموسم الماضي.

وعبّر هندرسون عن إعجابه برغبة زملائه بعد عودتهم إلى معسكر تدريبي في النمسا.

وقال لاعب الوسط لموقع النادي الرسمي «لقد عملنا بجهد كبير. موسم جديد، بداية جديدة، وأمور كثيرة نريد تحقيقها».

وتابع هندرسون «أنا متحمس حقاً لرؤية ما يمكننا تحقيقه هذا الموسم، موسم آخر كبير لنا. آمل في أن ننال الثقة من الموسم الماضي، أو آخر موسمين، لكن علينا أن نبقى متعطشين، ومحتفظين برغبة تحقيق المزيد».

ولم يجر المدرب كلوب أي تغيير جذري على تشكيلته في فترة الانتقالات، في ظل مواجهة مرتقبة مع سيتي، والناشط الهائل في سوق الانتقالات تشيلسي.

لكن هندرسون الذي انهى فريقه الموسم متقدماً بفارق 18 نقطة على سيتي، لا يشكّك في جهوزية ليفربول للتحدي.