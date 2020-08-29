الهلال على مشارف التتويج بالدوري السعودي غداً

يسعى الهلال غداً السبت لحسم فوزه بلقب الدوري السعودي للمحترفين عندما يستضيف الحزم صاحب المركز قبل الأخير على ملعب جامعة الملك سعود في افتتاحية الجولة الثامنة والعشرين من البطولة التي تشهد السبت 4 مباريات من بينها مباراة النصر الثاني والفيحاء صاحب المركز الثاني عشر.

وتقام المباراتان بنفس التوقيت عند التاسعة و40 دقيقة بتوقيت الإمارات ، ما يجعل الترقب والشد النفسي كبيراً بين ملعبي الجامعة والملك فهد الدولي لمعرفة الفصل المتبقي من دوري الإثارة السعودي.

ويحتل الهلال الصدارة برصيد 63 نقطة متقدماً بفارق 6 نقاط عن غريمه النصر الذي بدوره سيسعى للفوز لمواصلة الضغط على غريمه والتمسك ببقية الأمل في حدوث شيء يعيد اللقب لفرصة المعادلات في الجولتين المتبقيتين.

ويحتاج الهلال إلى 3 نقاط ليتوج رسمياً باللقب،أما النصر فيأمل باستمرار انتصاراته عندما يلاقي الفيحاء الذي يلعب بدون خيارات غير الفوز بعد خسارته من الاتحاد 1-4 وتراجعه للمركز الثاني عشر ليصبح من بين المهددين بمرافقة العدالة إلى دوري الدرجة الأولى ، وهو الأمر الذي ازعج إدارة الفيحاء فقررت التخلي عن المدرب البرتغالي سيماو واسناد المهمة للسعودي يوسف الغدير.

من جانبه، ينتظر النصر هدية من الحزم الذي يحتل المركز قبل الأخير بإيقاع الخسارة الثالثة بالهلال ليتمكن الأول من تقليص الفارق إلى 3 نقاط ويحافظ على بقية الأمل للحاق بمنافسه الأزلي في آخر جولتين من البطولة.

وينفس طموحات الفيحاء يدخل الحزم مباراته أمام الهلال على ذكرى آخر لقاء جمع الفريقين على نفس الملعب عندما فاز الحزم 2-1 ،وفوزه غداً هو الطريق الوحيد نحو الهروب من الهبوط .

ويشهد ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها ديربي الجنوب بين أبها وضمك في لقاء يهم الثاني الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة بينما يحتل أبها المركز التاسع برصيد 34 نقطة وهو في منطقة آمنة بنسبة كبيرة.

ويستقبل الرائد الجريح بعد خسارته 0-4 من الاتفاق فريق العدالة أول الهابطين رسمياً إلى الدرجة الأولى ،والأول مرشح لأخذ نصيبه واستعادة حظوظه بالمنافسة على المقعد الآسيوي حيث يحتل المركز السادس برصيد 42 نقطة متأخراً عن الفيصلي الخامس بنقطة واحدة و4 نقاط عن الأهلي والوحدة.