مدربان إسبانيان لقيادة المنتخبين الأولمبي والشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم



علم «الخليج الرياضي» أن لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة اقتربت

من تعيين مدير فني للمنتخب الأولمبي من الجنسية الإسبانية.

وقطع مسؤولو الاتحاد خطوة كبيرة في حسم هوية المدرب الذي

سيتولى قيادة المنتخب الأولمبي، والذي سيحظى خلال الفترة

باهتمام وتركيز كبير من قبل لجنة المنتخبات.

ويدرس مسؤولو اللجنة وضع خطة طويلة الأمد للمنتخب

الأولمبي، وذلك عبر تأمين كادر فني على مستوى عال من

الكفاءة والخبرة، على أن يتم وضع برنامج إعداد يتزامن مع

تجمعات منتخبنا الوطني الأول خلال الفترة القادمة.

ويتوقع أن يتم حسم ملف المدرب خلال الأسبوعين المقبلين

على أبعد تقدير، بعدما دخل القائمون على لجنة المنتخبات في

مفاوضات مع 3 مدربين إسبان سبق لهم العمل مع منتخبات

«الماتادور».

ويتوقع أن يخطو مسؤولو اللجنة خطوات ثابتة نحو توحيد المدرسة التدريبية، على أن يتم تعيين مدرب إسباني ثان لمنتخب الشباب، بينما سيحضر المدرب المواطن في كل كادر تدريبي من كوادر المنتخبات الوطنية بصفة مدرب مساعد، من أجل ضمان تأمين مدرب محلي في الجهاز الفني بما يسهم في منح المدرب المواطن فرصة الاستفادة من كفاءة وخبرات المدربين الذين سيتم التعاقد معهم.