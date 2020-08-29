اتحاد كلـباء بطـلاً لـدورة الشـارقة الوديــة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



توج عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعلي سالم بن عبدالرحمن المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، فريق اتحاد كلباء بطلاً لدورة الشارقة الودية لكرة القدم التي نظمها «الملك» في استاد خالد بن محمد.

جرت مراسم التتويج بحضور عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، وبدر أحمد الحمادي مدير البطولة وعضو الشركة.

وتسلم لاعبو «النمور» درع البطولة وسط أجواء احتفالية، بعد أن حصل الفريق على المركز الأول برصيد 5 نقاط حصدها من تعادله مع الشارقة وخورفكان وفوزه على عجمان 4-1، وحل عجمان في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وخورفكان بالمركز الثالث وله 3 نقاط من 3 تعادلات وجاء الشارقة رابعاً برصيد نقطتين بعد تعادله في مباراتين مع كلباء وخورفكان والخسارة أمام عجمان.

وانتهت مباراة مسك الختام بين الشارقة وخورفكان بالتعادل 3-3 وتألق من الشارقة الذي تأخر في الشوط الأول 1-3 إيجور كورنادو الذي شارك في الشوط الثاني وقلص الفارق وصنع هدف التعادل لمواطنه كايو وبرز بصورة لافتة حميد حويج الحارس البديل الذي شارك مكان درويش محمد.

وكان سيف راشد قد افتتح التسجيل الشارقة من ركلة جزاء ارتكبت مع طارق الخديم في الشوط الأول وبعدها سجل خورفكان ثلاثة أهداف عن طريق اولاندو من خطأ لحمد جاسم، وسجل حمد جاسم في شباك فريقه الهدف الثاني وأضاف هزاع سالم الثالث لخورفكان، وفي الشوط الثاني دفع عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة بإيجور وكايو وشاهين وسالم سلطان وميلوني ليتغير الموقف كلياً.