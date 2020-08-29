مارياني قد يعود لقائمة شباب الأهلي.. وصانع ألعاب للنصر من «البريميرليج»

يبدو أن حركة سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2020-2021 ستكون أكثر إثارة في الأيام الأخيرة التي ستسبق بداية الموسم الجديد في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل.

وترفع بعض الفرق سياسة الحسم في المفاوضات، من أجل توفير كل المقومات الفنية التي تساعد الكادر الفني على تحقيق النجاح، وقيادة الفريق إلى طريق البطولات.

وخطف شباب الأهلي الأضواء في اليومين الماضيين بالإعلان عن التعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال السعودي، كما ضم حمدان الكمالي مدافع الوحدة السابق، ليكون «الفرسان» قد نجح في حسم صفقتين من العيار الثقيل.

وإذا كان شباب الأهلي بقي «الصامت الأكبر» في فترة الانتقالات والاستعداد للموسم الجديد وغاب موقعه الرسمي عن نشر أي معلومة عن الفريق، فإنه صمت ونال ما يريد، ذلك أن التعاقد مع «السوبر إدواردو» أحد أبرز اللاعبين الأجانب في تاريخ الهلال السعودي يعد «صفقة الموسم» في الدوري الإماراتي لموسم 2020-2021.

ولم يكتمل المشهد في قلعة «الفرسان» حتى الساعة، خاصة أن ملف اللاعبين الأجانب لا يزال غامضاً بعض الشيء، وتشير مصادر على اطلاع بحركة الانتقالات وتوجهات الأندية إلى أن وجود السويسري مارياني في قائمة الفريق للموسم المقبل أمراً لا يزال في حسابات فنيي شباب الأهلي، بل وبات خياراً أكثر ترجيحاً، ما قد يسهم في إعادة قيده، بينما تبدو حظوظ الإسباني كوندي في الاستمرار رهن ما ستؤول إليه آخر التطورات والمفاوضات بين القائمين على الفريق، وبين المدير الفني الإسباني زراجوسا.

وتحول شباب الأهلي إلى محط اهتمام الإعلام السعودي، حيث تم وضع اسم «الفرسان» في قائمة المرشحين للتعاقد مع العملاق والهداف السوري عمر السومة، غير أن عبد المجيد حسين مشرف الفريق خرج بتصريحات تلفزيونية نافياً الأمر.

ويتوقع أن يتكون رباعي شباب الأهلي الأجنبي الموسم المقبل من البرازيلي إدواردو ومواطنه ليوناردو، والأرجنتيني كارتابيا إلى جانب السويسري مارياني أو الإسباني كوندي.

تحول نصراوي

أما في عود ميثاء، فيسارع مسؤولو شركة النصر لكرة القدم الخطى من أجل التعاقد مع صانع للألعاب وإكمال عقد اللاعبين الأجانب، بعدما كان «العميد» قد تمكن من التعاقد مع ريان منديز جناح الشارقة ولاعب منتخب الرأس الأخضر.

وصرف مسؤولو النصر النظر عن التعاقد مع اليوناني مانتالوس، بينما تم توجيه البوصلة نحو الدوري الإنجليزي «البريميرليج» من أجل التعاقد مع صانع ألعاب يلعب في أحد أندية العاصمة لندن.

وكانت صفقات «العميد» هذا الموسم مميزة، بعدما دعم الفريق تشكيلته بالمدافع عبد الرحمن يوسف، إضافة إلى كسب خدمات الهداف اللامع تيجالي ومعهما الجناح منديز، بينما تم الإبقاء على الثنائي المقيم المكون من البرازيليين ليما وجابرييل.