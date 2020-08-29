برشلونة يرفض التخلي عن ميسي إلا مقابل 700 مليون يورو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح في حكم المؤكد أن العلاقة بين برشلونة والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تتجه نحو المزيد من التعقيد، مع إصرار الإدارة برئاسة بارتوميو على عدم التخلي عن أسطورة النادي، إلا إذا استطاع دفع قيمة الشرط الجزائي (700 مليون يورو)، وهذا أمر من المستحيل تحقيقه.

وأجمعت وسائل الإعلام عن أن برشلونة لن يتخلى عن ميسي بأي ثمن، وهو يعتبر قطعة أساسية في مشروع التجديد الذي سيقوم به المدرب الهولندي الجديد كومان.

في المقابل، يصر ميسي على الخروج والرحيل عن النادي، وهو مهووس بفكرة الاجتماع بمدربه السابق بيب جوارديولا، لذلك فإنه يريد الانضمام إلى مانشستر سيتي فقط، ولذلك رفض في الساعات الماضية عرضاً مغرياً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويرى ميسي أن جوارديولا ومانشستر سيتي هو الوحيد القادر على تحقيق رغباته بأن يلعب في فريق يستطيع الهيمنة محلياً وقارياً وأن يستطيع معه الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

لكن ما هو السبيل لخروج ميسي من برشلونة هذا الموسم وليس عندما ينتهي عقده في يونيو/حزيران 2021؟

حسب مصادر عدة، فإن ميسي يريد الرحيل عن برشلونة من دون مشاكل قانونية معه، فهو أسطورته وأعظم لاعب في تاريخه، ومن المعيب أن يخرج بطريقة غير ودية، لذلك فإن محامي اللاعب طلبوا الاجتماع مع إدارة برشلونة، لمناقشة العقد الذي يوجد فيه بند يسمح لميسي بالرحيل.

وتبدو إدارة برشلونة شبه حاسمة لسلامة موقفها القانوني، مع التأكيد أن ميسي لا يستطيع الرحيل هذا الموسم إلا بموافقة النادي الكتالوني، لأن البند الذي كان يسمح لميسي بالرحيل انتهى في يونيو/حزيران الماضي.