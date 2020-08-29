حمادي أحمد يخوض انتخابات القوة الجوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي:

قرر قائد فريق القوة الجوية العراقي لكرة القدم حمادي أحمد خوض انتخابات الهيئة الادارية لناديه التي ستجري الشهر المقبل.

وقال أحمد: لقد قررت خوض انتخابات الهيئة الادارية لنادي القوة الجويةحتى أخدم النادي الذي ترعرعت في داخله من الناحية الإدارية، وأوريد خوض هذه التجربة وأنا لم أزل قائداً لفريق النادي الأول لكرة القدم.

واضاف:لا يوجد أي مانع قانوني من ترشحي لخوض الانتخابات المقبلة، وهذا ما أكده المختصون في الجانب القانوني ووجود اللاعبين في الهيئة الإدارية يمثل إضافة مهمة لها، لأن اللاعبين ومن خلال مشاركاتهم الخارجية المتعددة اطلعوا على الكثير من التجارب الموجودة في الأندية الخارجية، وبالتالي فأنهم يستطيعون ترجمة بعض التجارب الى عمل حقيقي مع الإدارة في المستقبل.

يذكر أن حمادي أحمد يرتدي شارة قيادة فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم منذ سبع سنوات، وكان أحد لاعبي المنتخب العراقي الأول عندما كان تحت أشراف المدرب البرازيلي زيكو.