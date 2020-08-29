الطنيجي للمدربين المواطنين: اشتغلوا على أنفسكم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



أعرب محمد سعيد الطنيجي عميد المدربين المواطنين في الدرجة الأولى عن سعادته الكبيرة بقرار اتحاد الكرة المرتقب والذي سيقضي بإلزام الأندية بضرورة التعاقد مع المدربين المواطنين وتوفير الفرصة لهم للعمل في مختلف الفرق والفئات، مؤكداً دعمهم اللامحدود لهذه الرؤية الثاقبة التي سيكون لها مابعدها في المستقبل القريب.

وقال: كمدربين مواطنين انتظرنا هذا القرار كثيراً ونتمنى أن يصدر في أقرب فرصة ومبدئياً نشكر اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد على التوقف عند ملف المدرب المواطن والنظر إليه بعين الاعتبار.

وأوضح الطنيجي «في حال صدور القرار ستكون له تأثيراته الإيجابية على الكرة الإماراتية من خلال معرفة وقرب المدربين المواطن باللاعبين وبإدارات الأندية رغم قناعاتنا بأن كرة القدم لغة مشتركة بين الشعوب ويمكن لأي مدرب أن يحقق النجاح في أي مكان ومع أي فريق، وأرى أن هذا القرار قد يفتح الباب للمدرب المواطن للعمل خارج الحدود أيضاً في حال فرض نفسه في الساحة المحلية».

الفرصة الكافية

وأكد الطنيجي أن طموحاتهم كمدربين مواطنين كبيرة ولا تحدها حدود وقال «أطالب كل المدربين المواطنين بالتحلي بالطموح لأجل بلوغ أعلى المراتب فالفرصة لاتأتي مرتين ويجب أن نجهز أنفسنا ونكون على قدر التحدي متى ما صدرت مثل هذه القرارات كي نكون عند حسن الظن والثقة بنا.

وأضاف: نحن مع اتحاد الكرة قلباً وقالباً بوضع معايير وأسس واضحة وأن تكون الكفاءة والتأهيل هي الفيصل في هذا الأمر، فالمدرب المواطن يستطيع أن يبدع ويتألق في مجال التدريب في حال حصوله على الفرصة الكافية والدعم المطلوب، وأشدد على أهمية اهتمام المدربين المواطنين بأنفسهم فيما يخص التأهيل والدراسة والالتحاق بمختلف الدورات ورسالتي لهم «أن اشتغلوا على أنفسكم»، كي تثبتوا وجودكم في الساحة وستكون الكرة في ملعبكم بعد صدور القرار الجريء والتاريخي.

كما أشاد محمد سعيد الطنيجي بلجنة منتخبات الكرة برئاسة المستشار يوسف حسين السهلاوي على دعم المدرب المواطن خلال هذه الفترة التي تحتاج إلى تضافر الجهود لأجل الارتقاء بكرة الإمارات نحو آفاق أرحب، شاكراً اتحاد الكرة الذي يسير بخطوات واثقة ووفق عمل منهجي ومدروس مستهدفاً التطور والتطلع إلى الأفضل.