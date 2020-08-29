أهلي جدة يستعين بالرجل القوي لوقف انتقال السومة

باشر طارق كيال المشرف العام على كرة القدم في أهلي جدة مهمته التي أسندت إليه أمس الخميس بإجراء اتصال هاتفي مع المهاجم السوري عمر السومة لاحتواء قرار الأخير بطلب الرحيل عن قلعة النادي الجداوي في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وحصل الكيال على منصف المشرف الكروي بالنادي الأهلي على وعد من السومة باجتماع مباشر لمناقشة مستقبل اللاعب.

وتشير المصادر أن السومة اشترط الحصول على مشروع رياضي ليستمر في قيادة الفريق الأهلاوي في ظل ضعف الأدوات من حوله.

وأضافت المصادر أن طارق كيال الرجل القوي ورجل المهمات الصعبة في منعطفات الأهلي عازم على اقناع السومة بالبقاء وتمديد عقده الذي ينتهي في يونيو/ حزيران 2021 لعامين أخرين.

واطلقت جماهير الأهلي "هاشتاج" على منصة تويتر تطالب فيه بالإبقاء على السومة الذي بات يمثل رمزاً للفريق بعد النجاحات التي حققها منذ انتقل للأهلي في مايو/أيار 2014 ،وتحت وسم"تجديد السومة مطلب أهلاوي" تفاعلت الجماهير للضغط على الإدارة من أجل تحقيق مطلبها خاصة وأنها تعلم أن المنافسين قد تحركوا لخطف ايقونة الهجوم في قلعة الكؤوس.

و تترافق دائما عودة الكيال مع انتعاشة الفريق الكروي حيث يستند في تعامله لخبرة إدارية سابقة وفنية كبيرة كونه كان لاعباً مهماً في صفوف الفريق خلال حقبة السبعينيات.

وسبق لطارق كيال الحصول على عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم كما شغل منصب مدير المنتخب الأول في مرحلة التأهل النهائية لكأس العالم 2018 وعديد المناصب في الأهلي أبرزها نائب الرئيس بالإضافة للإشراف على الفريق في فترات متقطعة أبرزها عام 2016 عندما توج الأهلي بالثنائية الدوري والكأس مع المدرب السويسري جروس.