أحمد مرتضى منصور يتحدث عن التعاقد مع رمضان صبحي ورحيل فرجان ىساسي عن الزمالك

قال أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لم يخسر أمام المقاولون العرب.. معلقا : "لم يتم خسارتنا من المقاولون العرب بالأداء ولكن كانت النتيجة بسبب تقنية الفيديو (فار)"،وهدفنا الأول هو التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا لإسعاد الجماهير في الفترة المقبلة".

وكشف أحمد مرتضى، أن التعاقد مع رمضان صبحى، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي حاليًا والأهلي سابقًا، وارد فهو لاعب جيد وكل شيء وارد، وقمنا مسبقًا بالحصول على توقيع عبدالله السعيد، ويجب على الأندية تقبل رحيل لاعبيها وعدم إثارة المشكلات حول ذلك".

وكشف أحمد مرتضى، موقف فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، من الرحيل عن النادي وتعاقده مع نادي أخر، قائلا : "فرجانى ساسى لاعب مهم ونحن متمسكون بخدماته وسنقوم بالتجديد معه ولا يوجد أي أزمة في مسألة تجديده".

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و قال أحمد مرتضى، إنه على محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب النادي السابق والأهلي حاليًا، الإعتذار،مؤكدا: "يجب على كهربا أن يعتذر ويمتثل للعقوبة ودفع الغرامة المالية الموقعة عليه خاصة بعد هروبه".

وتابع: "البعض يحاول إثارة أزمة حول تجديد اللاعب، ولكن نحن متمسكون به وسنقوم بالتوصل إلى اتفاق بين الطرفين ولن يرحل عن صفوفنا فهو لاعب مهم".

وتابع: "مبقاش في حاجة اسمها ابن النادي في الوقت الجاري وأصبح هناك احتراف في انتقال اللاعبين"، وأتم: "نرغب في تكريم مؤمن زكريا وقمنا بمناقشة إقامة حفل لتكريم اللاعب ونتمنى له الشفاء العاجل".