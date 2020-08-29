بعد أزمة مباراة المقاولون بين ساسي وكارتيرون.. بيراميدز يعرض 2.250 مليون يورو لخطف فرجانى من الزمالك

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، كواليس دخول مسئولى نادى بيراميدز فى مفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لافتًا إنهم عقدوا جلسة مع وكيل فرجانى لاقناعه بالتوقيع للفريق عقب نهاية عقده مع الأبيض.

وأكد عمر ربيع ياسين فى تصريحات تليفزيونية، أن عقد ساسى مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

تصاعد أزمة كبيرة بين كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك وساسي وأوباما بعد انتهاء المباراة، وقال: "إن المدرب التقى اللاعبين في غرفة تبديل الملابس بعد دقائق قليلة من الخسارة أمام المقاولون العرب، ووجه لفرجاني ساسي رسالة شديدة اللهجة وطالبه وزميله يوسف أوباما بعد تكرار ما حدث خصوصاً ان الأخير قام بالفعل نفسه لدى استبداله أيضاً".

تسلل القلق إلى جمهور الزمالك المصري بعد أن توجه لاعبه التونسي فرجاني ساسي إلى غرفة تبديل الملابس مباشرة عقب استبداله من قبل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مباراة الفريق أمام نظيره المقاولون العرب التي انتهت لمصلحة "ذئاب الجبل" 2-1 في الدوري المصري لكرة القدم.

وقالت صحيفة "تونس الرقمية": "إن ساسي غادر أرض الملعب بعد 57 دقيقة من عمر اللقاء، وظهرت علامات الغضب عليه بعد قرار استبداله لصالح المغربي محمد أوناجم الأمر الذي شكل أزمة بين الطرفين".

وأوضح: "فرجاني طلب من الزمالك الحصول على 2 مليون و250 ألف يورو ولكنهم يحاولون تخفيض المبلغ، وفي نفس التوقيت دخل بيراميدز لعرض الراتب الذي يريده اللاعب من الزمالك".

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فى سياق أخر، قال عمر بيع ياسين، إن مسئولي النادى الأهلى تلقوا ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي للتعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة لتعويض رحيل رمضان صبحي، مؤكدًا أن اللاعب يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر وهو ما يعوض رحيل رمضان صبحى.

وتابع أن الأهلى قرر متابعة اللاعب عن قرب في مواجهتى الرجاء أمام الزمالك في نصف نهائى دوري أبطال افريقيا قبل بدء مفاوضات ضمه مع ناديه.

كما قال عمر إن مجلس النادى المصرى استقر على توجيه الشكر إلطارق العشرى المدير الفنى للفريق البورسعيدى، في ظل النتائج الذي يقدمها الفريق في الآونة الأخيرة.

وأكد أن المصري دخل في مفاوضات جادة مع مختار مختار من أجل توليه مسئولية تدريب الفريق البورسعيدى فى الفترة المقبلة بعد فسخ عقد العشرى.

وأوضح: "هناك مشاكل بين الإنتاج الحربى ومختار مختار وهو ما يستغله نادى المصرى من أجل التعاقد مع مختار وإقالة العشرى".