بطولة فرنسا: ليون يفتتح موسمه برباعية في ديجون

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ليون: افتتح ليون موسمه الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم بقوة بفوز عريض بنتيجة 4-1 على ضيفه ديجون بفضل هاتريك للهولندي ممفيس ديباي، في افتتاح المرحلة الثانية الجمعة، وذلك بعد تسعة أيام من انتهاء مغامرته القارية المشرفة بخروجه من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ديباي (39 و66 من ركلة جزاء، 45+1) وويسلي لوتوا ( 45هدف عكسي في مرمى فريقه) أهداف ليون بعد أن افتتح اوريليان شيدلير التسجيل للضيوف (14).

وغاب ليون عن المرحلة الأولى حيث تأجلت مباراته ضد مونبلييه إلى 15 أيلول/سبتمبر المقبل بسبب مشاركته القارية على غرار باريس سان جرمان حامل اللقب الذي تأجلت مباراته ضد ضيفه متز إلى 16 المقبل لخوضه نهائي مسابقة دوري الأبطال وخسارته أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1.

وتعرض ليون لنكسة قبل ساعات من المواجهة بعدما أتت نتيجة فحص لاعب وسطه حسام عوار ايجابية بحسب ما أعلن ناديه ليغيب عن اللقاء.

وأتت هذه الضربة القوية لعوار (22 عاما) بعد يوم واحد من استدعائه الى صفوف منتخب فرنسا للمرة الاولى في مسيرته من قبل مدرب الديوك ديدييه ديشان لمواجهتي السويد وكرواتيا في 5 و8 ايلول/سبتمبر المقبل ضمن دوري الامم الاوروبية.

وبعد ساعات أعلن ديشان استدعاء نبيل فقير لاعب ريال بيتيس الاسباني بدلا من عوار.

وقال ماكسانس كاكريه بعد الفوز "الفارق بين دوري الابطال وهذه المباراة اننا استحوذنا على الكرة أكثر من ديجون وصنعنا فرصا أكثر".

وتابع "طبعا في دوري الابطال تحتاج الى اداء واستمرارية في العطاء واستخدمنا ذلك وطبقناه في الدوري الفرنسي".

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وأبلى ليون البلاء الحسن في مسابقة دوري أبطال أوروبا بإقصائه مرشحين بارزين للقب هما يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنكليزي في ثمن وربع النهائي على التوالي، قبل أن تتوقف مغامرته القارية عند دور الأربعة الذي بلغه للمرة الثانية في تاريخه وخرج على يد العملاق البافاري (صفر-3) على غرار إنجازه الأول عام 2010.

ويختلف موسم ليون الجديد عن مواسمه الـ23 السابقة، كونها المرة الأولى التي سيكتفي فيها بالمنافسة محليا فقط بعدما فشل في حجز بطاقته إلى المسابقتين القاريتين دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وذلك بعدما قرر الاتحاد الفرنسي ايقاف الدوري نهائيا الموسم الماضي بسبب فيروس كوفيد-19 واعتماد ترتيب كان فيه ليون سابعا وبالتالي خارج المنافسات القارية.

وافتتح شيدلير التسجيل بعدما وضع كرة زاحفة من داخل المنطقة على يمين الحارس البرتغالي انطوني لوبيش (14).

وسجل ديباي الهدف الاول من ركلة جزاء (39) قبل ان يساهم شخصيا في الهدف الثاني بعد ان مرر عرضية تابعها لوتوا في مرمى فريقه عن طريق الخطأ (45).

وبعد دقيقة سجل الهولندي لاعب مانشستر يونايتد الانكليزي السابق الهدف الشخصي الثاني بعد ان وصلته الكرة على باب المرمى بعد ان ارتطمت بأحد لاعبي الخصم (45+1 )، قبل ان يسجل الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء (66).

وكان ديجون خسر مباراته الاولى على ارضه امام ضيفه أنجيه صفر-1 السبت الماضي.

وبعدما أقيمت المرحلة الأولى دون ثلاث مباريات حيث تأجلت مباراة مرسيليا وضيفه سانت إتيان بسبب اكتشاف حالات فيروس كورونا المستجد في صفوف النادي المتوسطي، ستقام المرحلة الثانية دون لقاء حامل اللقب باريس سان جرمان بعدما وافقت رابطة الدوري على تأجيل مباراته ضد لنس التي كانت مقررة السبت إلى العاشر من الشهر المقبل، لينال فرصة التقاط انفاسه بعد ايام من خسارته نهائي دوري ابطال أوروبا.