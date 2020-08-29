شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الطويلة: اختلفنا مع الأهلى حول بنود بيع كريم فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، مصير كريم فؤاد، لاعب الفريق المعار إلى صفوف نادى إنبى، في الموسم الجديد.. وقال الطويلة في تصريحات تليفزيونية: "إنبى ليس من حقه شراء كريم فؤاد وعقد اللاعب معهم لمدة موسمين ولكن".

وتابع رئيس نادى النجوم: "عقد اللاعب مع إنبى موسمين ولكن اذا تلقى اللاعب عرض احتراف فمن حقنا تسويقه بعد نهاية الموسم".

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فى السياق ذاته، كشف محمد الطويلة، حقيقة دخول النادى الأهلى في مفاوضات مع كريم فؤاد، لاعب الفريق المعار إلى صفوف نادي إنبي، للحصول على خدماته بداية الموسم الجديد.

وقال الطويلة: "الأهلى فاوضنا جديا للحصول على خدمات اللاعب وخدنا خطوات في مراحل المفاوضات ولكن الصفقة لم تتم".

وتابع: "الأهلى اختلف معنا خلال المفاوضات حول بنود بيع كريم فؤاد"