شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الطويلة: اختلفنا مع الأهلى حول بنود بيع كريم فؤاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، مصير كريم فؤاد، لاعب الفريق المعار إلى صفوف نادى إنبى، في الموسم الجديد.. وقال الطويلة في تصريحات تليفزيونية: "إنبى ليس من حقه شراء كريم فؤاد وعقد اللاعب معهم لمدة موسمين ولكن".
وتابع رئيس نادى النجوم: "عقد اللاعب مع إنبى موسمين ولكن اذا تلقى اللاعب عرض احتراف فمن حقنا تسويقه بعد نهاية الموسم".
فى السياق ذاته، كشف محمد الطويلة، حقيقة دخول النادى الأهلى في مفاوضات مع كريم فؤاد، لاعب الفريق المعار إلى صفوف نادي إنبي، للحصول على خدماته بداية الموسم الجديد.
وقال الطويلة: "الأهلى فاوضنا جديا للحصول على خدمات اللاعب وخدنا خطوات في مراحل المفاوضات ولكن الصفقة لم تتم".
وتابع: "الأهلى اختلف معنا خلال المفاوضات حول بنود بيع كريم فؤاد"
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