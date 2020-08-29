شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن مشالى: المحلة رفض طلب صالح سليم لضمى.. وبيراميدز بيعاند الأهلى فى صفقة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف أيمن مشالي، نجم النادى المصرى والزمالك سابقًا، عن موقف تعاقد نادى بيراميدز مع رمضان صبحى، ومنحه راتبًا 100 مليون جنيه، وأكد مشالي في تصريحات تليفزيونية : "بيراميدز منح رمضان صبحى هذا المبلغ عندًا في الأهلي وأعتقد أنه لن يحقق أي استفادة مالية من وراءه في السنوات المقبلة".

وتابع: "بيراميدز لن يحصل على الدوري لو تعاقد مع جميع لاعبي الدوري، ودرع الدوري هيبقى في الأهلي أو الزمالك".

وقال مشالى : "لو لسة بلعب كنت سأطلب الحصول على 50 مليون جنيه في الموسم الواحد، فعندما كنت لاعبًا كان لا يوجد أي لاعب قادرًا على قطع الكرة مني، ولو قدامي 10 مكنش حد يقدر ياخد الكرة مني".

وشدد: "أما الآن فاللاعب الذي يجيد تمرير الكرة يقومون بتنجيمه فأصبحت التمريرات الخاطئة أمر سائد بين اللاعبين"

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