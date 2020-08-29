شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن مشالى: المحلة رفض طلب صالح سليم لضمى.. وبيراميدز بيعاند الأهلى فى صفقة رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف أيمن مشالي، نجم النادى المصرى والزمالك سابقًا، عن موقف تعاقد نادى بيراميدز مع رمضان صبحى، ومنحه راتبًا 100 مليون جنيه، وأكد مشالي في تصريحات تليفزيونية : "بيراميدز منح رمضان صبحى هذا المبلغ عندًا في الأهلي وأعتقد أنه لن يحقق أي استفادة مالية من وراءه في السنوات المقبلة".
وتابع: "بيراميدز لن يحصل على الدوري لو تعاقد مع جميع لاعبي الدوري، ودرع الدوري هيبقى في الأهلي أو الزمالك".
وقال مشالى : "لو لسة بلعب كنت سأطلب الحصول على 50 مليون جنيه في الموسم الواحد، فعندما كنت لاعبًا كان لا يوجد أي لاعب قادرًا على قطع الكرة مني، ولو قدامي 10 مكنش حد يقدر ياخد الكرة مني".
وشدد: "أما الآن فاللاعب الذي يجيد تمرير الكرة يقومون بتنجيمه فأصبحت التمريرات الخاطئة أمر سائد بين اللاعبين"
وأضاف أيمن مشالي، إنه تلقى مفاوضات من قبل النادى الأهلى خلال فترة تألقه في نادي المحلة، موضحاً: "صالح سليم طلبنى للإنضمام إلى الأهلى بشكل شخصي وذلك نادرًا ما يحدث أن يقوم صالح بطلب التعاقد مع لاعب".
وتابع: "كنت متألق مع المحلة ولكن الكابتن عادل طعيمة مدرب المحلة وقتها رفض رحيلى عن المحلة للإنضمام إلى الأهلي".
وأشار: "بعدما أصدر الجوهري نظام الاحتراف، قررت الرحيل إلى النادي المصرى".
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