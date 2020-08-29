شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: التعاقد مع رمضان صبحى وارد.. وفرجانى لن يرحل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لم يخسر أمام المقاولون العرب.. معلقا : "لم يتم خسارتنا من المقاولون العرب بالأداء ولكن كانت النتيجة بسبب تقنية الفيديو (فار)"، وتابع: "هدفنا الأول هو التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا لإسعاد الجماهير في الفترة المقبلة".

فى السياق ذاته، قال أحمد مرتضى، إنه على محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب النادي السابق والأهلي حاليًا، الإعتذار،مؤكدا: "يجب على كهربا أن يعتذر ويمتثل للعقوبة ودفع الغرامة المالية الموقعة عليه خاصة بعد هروبه".

وتابع: "نحن ننتظر أداء أفضل من بن شرقي واستمرار تألقه مع الفريق ونتمنى له التوفيق والتألق دائمًا".

وكشف أحمد مرتضى، موقف فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، من الرحيل عن النادي وتعاقده مع نادي أخر، قائلا : "فرجانى ساسى لاعب مهم ونحن متمسكون بخدماته وسنقوم بالتجديد معه ولا يوجد أي أزمة في مسألة تجديده".

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