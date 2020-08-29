شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 29 / 8 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 29 / 8 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش على ستاد السلام والاهلى ومباراة أسوان وبيراميدز على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ومباراة المصرى البورسعيدى والاهلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إفتتاح منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش

تقام مباراة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش في الثالثة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد السلام والاهلى في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة فيما تعادل الطلائع مع سموحة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 4 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

موعد مباراة أسوان وبيراميدز

تقام مباراة أسوان وبيراميدز في تمام السادسة مساء اليوم السبت على ستاد كلية الشرطة بالعباسية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بعد التعادل مع انبى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة فيما فاز بيراميدز على الإنتاج الحربى بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

Advertisements

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 12 وتعادل في 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى والأهلى

تقام مباراة المصرى البورسعيدى والاهلى في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، وكان المارد الأحمرقد خطف فوز صعب وثمين من أنياب الجونة بهدف دون رد، وجاء في الوقت القاتل بأقدام مروان محسن، ليواصل انفراده بصدارة الدوري برصيد 59 نقطة ويقترب رويدًا رويدًا من تحقيق اللقب.

في المقابل، يتواجد المصري في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، جمعهم من 19 لقاء، انتصر في 5 وتعادل في 6 وانهزم في 8 مباريات.

ولازال المصري البور سعيدي يعاني الأمرين بسبب فيروس كورونا الذي ضرب اللاعبين مما أحبط معنوياتهم، حيث تعثر بالتعادل السلبي في الجولة الماضية أمام نادي مصر، وظهر على لاعبي الفريق علامات الإرهاق الشديد والإجهاد نتيجة أدوية فيروس كورونا.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.