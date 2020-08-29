شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: تصريحات فاروق جعفر عن الحكام لا تصدر من "طفل صغير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، هجومًا عنيفًا على فاروق جعفر بعد تصريحاته التى سبق وأدلى بها، والتى اتهم فيها الحكام الأفارقة بمجاملة الأندية المصرية قائلا:" :"الهدف من تصريحات فاروق جعفر هو إلغاء البطولات السابقة من أجل إثبات بطولات القرن الـ21".

كان فاروق جعفر أثار حالة من الجدل في يوليو الماضى بعدما كشف أن بعض الأندية المصرية كانت يتم مجاملتها من الحكام الأفارقة، نظير زيارة هؤلاء الحكام لبورسعيد للتسوق أو الإقامة فى فنادق كبرى وغيرها.

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وقال يكن في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2 : "تصريح فاروق جعفر لا يُصدر من طفل صغير، ولو حدث مجاملة في بعض المباريات فيتم مجاملة الفريق المنافس في ملعبه أنا حققت بطولتين أفريقيا من خلال الفوز على أسيك في كوت ديفوار ثم كوتوكو فأين المجاملة"؟

أضاف يكن :"لم يحصل من قبل أن تمت مجاملة من الحكام، وإذا حدث ذلك فهذا شيء طبيعي بسبب خوف الحكم من الجماهير وإذا كان يوجد مجاملة من التحكيم فهذا شيء طبيعي، فكان يوجد مباريات نعاني منها خارج ملعبنا مثل لقاء كانون ياوندي عندما احتسب الحكم ضربتي جزاء ليست صحيحة".

وأكمل :"في مباراة جورما هيا تم إعادة ضربة الجزاء مرتين وهذا حدث أمام نيجيريا أيضًا، حديث فاروق جعفر مرفوض تمامًا لأن الهدف من ذلك إرضاء شخص ما".