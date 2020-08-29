شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوداد المغربي السابق: جاريدو يعلم الأهلى جيداً.. والزمالك والرجاء أجهز بدنياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف محمد سهيل نجم الكرة المغربية والمدير الفني السابق لفريق الوداد المغربي أن خبرات الإسباني كالوس جاريدو مدرب الوداد الحالي، مع الأهلي في الماضي قد تكون نقطة فاصلة لترجيح كفة الفريق المغربي في لقاء الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها نهاية الشهر المقبل، وتابع في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب بي أون تايم"، مع الإعلامي أحمد شوبير، على فضائية أون تايم سبورت، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أن مباراة الزمالك مع الرجاء ستكون أقوى من مباراة الأهلي مع الوداد، بسبب جداهزية الرجاء ومنافسه المصري بدنيًا".

وأضاف مدرب الوداد السابق:" بالتأكيد نحن سعداء بهذه المواجهة العربية، الزمالك والرجاء أجهز بدنياً، لكن الأهلي والوداد لها عبقها التاريخي وسمعتها في القارة السمراء، لذا أتوقع مباراتين من العيار الثقيل".

وأكمل سهيل بأن الزمالك تراخي بعد الفوز بالقمة ودفع الثمن أمام المقاولون العرب موضحا أن اللقاءات الألإريقيا لها حسابات مختلفة للفرق ألأربعة".

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وختم:" قد يتأثر الأهلي نفسيا بالسقوط أمام الزمالك في القمة، لأن الديربيات يكون لها أبعادا نفسية غير أى مباراة أخرى، لكن الزمالك أيضا سيواجه مدرب واعد هو جمال السلامي لديه طموحات وامكانيات كبيرة".

ويواجه الأهلي نظيره المصري في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت على استاد برج العرب، في الدوري المصري الممتاز في الجولة 23 من الدوري المصري.

الأهلي يتربع علي عرش ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، فيما يأتي المصري في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.