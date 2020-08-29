شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الرياضة من تلفزيون الخليج 365: برشلونة يتمسك بالشرط الجزائى لرحيل ميسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تلفزيون الخليج 365 موجز أخبار الرياضة حتى الساعة، من إعداد محمد الحناوى وتقديم هشام عبد التواب، حيث أكد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن البروتوكول الطبى الجديد الذى أرسلته وزارة الصحة للجبلاية يتضمن خضوع اللاعبين لتحاليل دم قبل مباريات الدورى، للكشف عن فيروس كورونا.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه لا يوجد تعديل فى البروتوكول الجديد إلا فى حالة إرسال وزارة الصحة ما يفيد بوجود تعديل على هذا البروتوكول، ما يعنى استمرار تحاليل الدم للاعبين قبل المباريات وخضوع من تظهر نتائج التحليل الخاص به مقلقة للمسحات.

وفى القلعة الحمراء رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، طلب مسئولى النادى المصرى البورسعيدى بتأجيل مباراة الفريقين المحدد لها غدا بالدورى، لمدة 24 ساعة بسبب معاناة فريق المصرى من إصابات كورونا.

و أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري

وفى السياق نفسه أكد محمد الخولى عضو مجلس ادارة النادى المصرى، أن تحاليل الدم التى خضع لها لاعبو الفريق قبل مباراة الأهلى غدا السبت، أثبتت اشتباه فى إصابة 8 لاعبين بالفريق بفيروس كورونا.

ويلتقي الأهلى مع المصرى في التاسعة من مساء غدٍ على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز

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وفى القلعة البيضاء قام الجهاز الطبى فى الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، بوضع برنامج علاجى لحازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية الفترة القادمة، بعدما تجددت إصابته فى العضلة الأمامية خلال مواجهة المقاولون العرب.

ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الدفع بالمغربى محمد أوناجم، جناح الأبيض، أساسيًا فى المباراة التى ستجمع الفريق مع نظيره إنبى فى الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد القاهرة.

وفى سياق أخر قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، تأجيل موعد استلام قوائم الفرق المشاركة فى كلا من مسابقتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فى الموسم المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية أن لجنة المسابقات فى الاتحاد الإفريقى، قررت تأجيل الموعد الذى حددته فى السابق، 31 أغسطس، إلى منتصف أكتوبر المقبل، من أجل تقديم الاتحادات الإفريقية قائمة الفرق المشاركة فى المسابقتين.

وعالميا كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" الجمعة، عن قائمة أفضل اللاعبين فى الموسم الماضى 2019-2020 من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وضمت القائمة 23 لاعبا، وحصل لاعبو بايرن ميونخ على نصيب الأسد بتواجد 9 لاعبين.

وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة بعد اختيار النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى.

كشفت تقارير صحفية، عن رفض جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسبانى بشكل قاطع رحيل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى إلا من خلال دفع الشرط الجزائى فى عقده مع الناد ولذى تبلغ قيمته 700 مليون يورو

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قد أشارت أن ميسى أخبر والده أنه قرر الانضمام إلى مانشستر سيتى وأنه سيرفض عرض باريس سان جيرمان.