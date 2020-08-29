شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعرض 2 مليون و250 ألف يورو لخطف فرجانى ساسى من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، كواليس دخول مسئولى نادى بيراميدز فى مفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لافتًا إنهم عقدوا جلسة مع وكيل فرجانى لاقناعه بالتوقيع للفريق عقب نهاية عقده مع الأبيض.

وأكد عمر ربيع ياسين فى تصريحات تليفزيونية، أن عقد ساسى مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وأوضح: "فرجاني طلب من الزمالك الحصول على 2 مليون و250 ألف يورو ولكنهم يحاولون تخفيض المبلغ، وفي نفس التوقيت دخل بيراميدز لعرض الراتب الذي يريده اللاعب من الزمالك".