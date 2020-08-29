شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعرض 2 مليون و250 ألف يورو لخطف فرجانى ساسى من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، كواليس دخول مسئولى نادى بيراميدز فى مفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لافتًا إنهم عقدوا جلسة مع وكيل فرجانى لاقناعه بالتوقيع للفريق عقب نهاية عقده مع الأبيض.
وأوضح: "فرجاني طلب من الزمالك الحصول على 2 مليون و250 ألف يورو ولكنهم يحاولون تخفيض المبلغ، وفي نفس التوقيت دخل بيراميدز لعرض الراتب الذي يريده اللاعب من الزمالك".
فى سياق أخر، قال عمر بيع ياسين، إن مسئولي النادى الأهلى تلقوا ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي للتعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة لتعويض رحيل رمضان صبحي، مؤكدًا أن اللاعب يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر وهو ما يعوض رحيل رمضان صبحى.
وتابع أن الأهلى قرر متابعة اللاعب عن قرب في مواجهتى الرجاء أمام الزمالك في نصف نهائى دوري أبطال افريقيا قبل بدء مفاوضات ضمه مع ناديه.
كما قال عمر إن مجلس النادى المصرى استقر على توجيه الشكر إلى طارق العشرى المدير الفنى للفريق البورسعيدى، في ظل النتائج الذي يقدمها الفريق في الآونة الأخيرة.
وأكد أن المصري دخل في مفاوضات جادة مع مختار مختار من أجل توليه مسئولية تدريب الفريق البورسعيدى فى الفترة المقبلة بعد فسخ عقد العشرى.
وأوضح: "هناك مشاكل بين الإنتاج الحربى ومختار مختار وهو ما يستغله نادى المصرى من أجل التعاقد مع مختار وإقالة العشرى".
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