شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: حمادة صدقى مستمر فى سموحة وطلبت تجديد إعارة ناصر ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف فرج عامر، رئيس نادى سموحة، حقيقة الأنباء التى انتشرت مؤخرًا بشان إقالة حمادة صدقى، المدير الفنى للفريق السكندرى.. وأكد فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "حمادة صدقى مستمر فى منصبه حتى الآن ولا يوجد نية لتغيير الجهاز الفني".

وتابع فرج عامر : "الوقت الجاري مهم ولا يوجد تغيير في الجهاز الفني ونركز مع الفريق في مسابقة الدوري".

فى السياق ذاته، أعرب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن استغرابه الشديد من تغيير نظام مسحات كورونا وجعلها بالحصول على عينات دم.

Advertisements

وأكد فرج عامر " الكاف منحكم مليون ونصف دولار لعمل المسحات فكيف تستبدلوها بتحليل الدم"، موضحا: "المسحات لا تكلف اتحاد الكرة أكثر من ألف جنيه فقط، فلماذا يتم تغييرها".

وكشف فرج عامر، عن موقفه من تجديد استعارة ناصر ماهر ومحمد عبدالمنعم، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائلا : "لم ولن أطلب شراء ناصر ماهر نهائيًا ولكني طلبت تجديد إعارته، فناصر ماهر لاعب غالي ولا يمكنني شراؤه ولكن اتمنى استمراره".

وتابع: "الأهلي لم يطلب حتى الوقت الجاري قطع إعارة محمد عبدالمنعم من أجل استعادة خدماته بعد إصابة محمود متولي مدافع الأهلي بالرباط الصليبي".