بكلمة واحدة.. الزمالك يعلن موقفه من التعاقد مع رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف ناديه من التعاقد مع رمضان صبحي لاعب فريق هدرسفيلد الإنجليزي.

عضو مجلس الزمالك خرج في تصريحات عبر شاشة "النهار" في الساعات الأولى من صباح السبت :"التعاقد مع رمضان صبحي وارد".

وتابع :"عبد الله السعيد كان سينتقل إلينا، انتهى عصر ابن النادي حاليًا نحن في عصر الاحتراف".

وكان نادي الزمالك أعلن عبر رئيسه مرتضى منصور، تقديم عرض رسمي لنادي هدرسفيلد من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي بصورة نهائية.

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ولعب رمضان صبحي في صفوف الأهلي على سبيل الإعارة بداية من يناير 2019 وحتى الموسم الحالي قبل أن يعلن النادي الأحمر عن رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف بيراميدز.

وانتقل أحمد مرتضى للحديث عن موقف تجديد عقد اللاعب التونسي فرجاني ساسي، قائلاً :"متمسكون ببقاء فرجاني، ولو اللاعب يريد البقاء معنا فلن يوجد أي مشكلة، لكن لن نبق على لاعب لا يريد الاستمرار معنا".

وأنهى :"لنرى حالة اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" فنحن تحدثنا معه وعرضنا عليه الانتقال للأهلي إذا لا يريد الاستمرار معنا وفي النهاية "هرب" من النادي".

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك في نهاية عام 2021، حيث كان استقدمه الفريق الأبيض من صفوف النصر السعودي.

جدير بالذكر أن ساسي استطاع أن يتوج مع الزمالك بعدة ألقاب لعل أبرزها الحصول على لقب الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي والسوبر المصري إلى جانب كأس مصر.