أحمد مرتضى عن كهربا: عليه دفع الغرامة.. واعتذار كل من شارك في المؤامرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ملف اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الحالي انتهت، مشددًا أن على اللاعب دفع الغرامة والاعتذار على موقفه تجاه النادي الأبيض.

أحمد مرتضى قال في تصريحات عبر شاشة "النهار" في ساعة مبكرة من اليوم السبت :"ملف كهربا انتهى، اللاعب عليه دفع الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف :"كهربا أيضًا مطالب بالاعتذار على موقفه مع نادي الزمالك بجانب أن يعتذر كل من شارك في المؤامرة".

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وواصل :"الزمالك سيسامح إذا اعتذر اللاعب ومن معه، والمسامح كريم".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارًا في منتصف أغسطس الحالي بفرض عقوبة مادية ضد كهربا من خلال دفع ما يقرب من 33 مليون جنيه لصالح الزمالك.

من جانبه، كان رد فعل اللاعب عبر صفحته على موقعه التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه سيطعن على قرار الاتحاد الدولي.

ولعب كهربا في صفوف الزمالك منذ بداية صيف موسم (2015 - 2016) قبل أن يقرر الرحيل إلى صفوف ديبورتيفو آفيس البرتغالي مطلع الموسم الحالي ومنه الرحيل للأهلي في سوق الانتقالات الشتوية في العام الحالي.