أحمد مرتضى: لا أعتبر نتيجة المقاولون "هزيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يطمع على حد قوله في حصول فريقه على بطولة دوري أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أنه لا يعتبر نتيجة مباراة المقاولون العرب الأخيرة هزيمة.

وكان الزمالك تلقى خسارة من المقاولون العرب مساء الخميس الماضي بنتيجة (2-1) في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الأسبوع الـ22 من مسابقة دوري we المصري.

وأضاف نجل رئيس الزمالك في تصريحات عبر شاشة "النهار" في الساعات الأولى من صباح السبت :"لا أعتبر نتيجة مباراة المقاولون هزيمة، تقنية الفار في مصر أصبحت غريبة بعض الشيء".

وتابع :"الحكام يحتاجوا إلى التدريب أكثر من ذلك لأن الوضع أصبح صعبًا، في النهاية علينا تقبل النتيجة لأن الكرة مكسب وخسارة".

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وكان الزمالك احتج على إحدى الكرات وتحديدًا في كرة محمد مجلي لاعب فريق المقاولون العرب بعدما لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء ليطالب لاعبي الفريق الأبيض باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم محمد معروف رفض احتساب الكرة بعد الرجوع لتقنية الـ"VAR".

وبشأن بطولة دوري أبطال أفريقيا عبّر أحمد مرتضى عن رغبته في حصول الفريق الأبيض على البطولة خلال النسخة الحالية، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مباراة الرجاء الأولى في المغرب وتحديدًا في 25 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في مصر في الثاني من أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن الطرف الثاني في دور نصف النهائي سيجمع بين الأهلي بالواداد البيضاوي المغربي.