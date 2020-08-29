العشري: المصري لم يحصل على نتائج مسحة كورونا حتى الآن.. واتحاد الكرة ينفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، أن فريقه سيواجه الأهلي في موعد المباراة ولكن لا نعلم نتيجة مسحات كورونا حتى الآن.

وقال خلال تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم سبورتس، إن حتى الآن لا يعلم نتائج مسحة كورونا الخاصة بفريقه، لذلك لم يصل للتشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي.

وأضاف:" خضعنا لمسحات كورونا منتصف الليل ولم نعلم بالنتيجة حتى الآن"

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وأوضح، أن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري، تحدث مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ليعرض على فايلر تأجيل المباراة، لكن المدرب رفض نهائيًا تأجيل مباراة الأهلي والمصري 24 ساعة وهذا قراره وأحترمه

ومن جانبه رد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، قائلا:" نتائج المسحة الخاصة بفريق المصري ارسلت إلى عبد الظاهر السقا منذ4 ساعات، بالإضافة لقيام محمد سلطان بإرسالها أيضا لطبيب الفريق".

وأضاف:" نتيجة المسحة عند المصري منذ الساعة السابعة مساء الجمعة، وبها كل التفاصيل الخاصة باللاعبين".

وأتم" النتائج الخاصة بالمسحة الطبية لفيروس كورونا لا تعلن في لحظتها، ومن اوقف المسحات هو النادي المصري و ليس اتحاد الكرة".