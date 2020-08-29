اتحاد الكرة يحسمها.. هل تتأجل مواجهة الأهلي والمصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا يوجد أي نية لتأجيل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والمقرر لها مساء السبت ضمن حسابات الأسبوع الـ23 من مسابقة دوري المصري.

وأضاف العطار في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"البروتوكول الجديد رابيد تيست تم وضعه من وزارة الصحة وليس من اتحاد الكرة نحن لا نخترع شيء".

وتابع :"رغم أن وزارة الصحة أخطرتنا بالروتوكول الجديد إلا أننا انتظرنا الخطاب الرسمي من أجل تنفيذ القرار".

وعن حقيقة وجود عينات إيجابية مصابة بفيروس كورونا داخل فريق الأهلي، أوضح العطار قائلاً :"غير صحيح وجود أي إصابة داخل فريق الأهلي، والدليل على كلامي أن جميع لاعبي الأهلي في الملعب، وإذا حدث ووجد حالة مصابة سيتم منع اللاعب من النزول للملعب".

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وكشف العطار :"نادي المصري البورسعيدي رفض إجراء رابيد تيست وفي النهاية قام 20 لاعبًا من الفريق بإجراء الفحوصات ولم يكملوه للنهاية وحصل شد وجذب بين لاعبي المصري والأطباء".

وشدد المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن خمسة لاعبين من المصري يعانوا فقط من إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لافتًا إلى أنه لا يوجد حالات إضافية داخل الفريق البورسعيدي.

ونوّه العطار، أن اتحاد الكرة سيطبق القرار الذي أصدره في وقت سابق أنه لن يتم تأجيل أي مباراة إلا في حال ظهور عشر حالات مصابة وبالنظر إلى وضع المصري فالأخير ليس لديه أي مانع من خوض المباراة.

وكان محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، كشف في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن تحليل الدم أثبت ظهور تسعة حالات داخل صفوف فريقه.

جدير بالذكر أن المصري البورسعيدي عانى من إصابات بفيروس كورونا قبل أن يعود الفريق الساحلي لخوض المباريات مجددًا ليواجه مصر المقاصة في لقاء خسره المصري بنتيجة (2-0)، ثم تعادل سلبيًا أمام نادي مصر.