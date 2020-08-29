مصدر لـ"الخليج 365": تغيير بروتوكول الكشف عن كورونا في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تغيير البروتوكول الطبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالنسبة لأندية الدوري المصري الممتاز وذلك طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار المصدر لـ"الخليج 365" إلى أن الاتحاد قام بإخطار كل أندية الدور يالمصري الممتاز بالبروتوكول الجديد حيث سيتم عمل تحليل للأجسام المضادة "رابيد تيست" وستظهر نتيجته في وقت سريع لاتخاذ إجراء أخر.

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وذكر المصدر أنه في حالة الكشف عن حالات إيجابية بعد التحليل، سيتم عمل مسحات طبية لكل الحالات للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا أو نفيها.

وشدد المصدر أن البروتوكول الطبي تم تنفيذه في فريق المصري البورسعيدي حيث تم الكشف عن 8 حالات إيجابية في الفريق من خلال التحليل، لكن المسحة أكدت إصابة 5 فقط.

ونفى المصدر أن يكون إجراء اتحاد الكرة بتخفيف عدد المسحات أو إلغائها في حالات كثيرة يعود إلى ترشيد في الإنفاق، مشيراً إلى أن الأمر يأتي وفقاً للبروتوكول العالمي من مظمة الصحة العالمية.