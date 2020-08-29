صورة.. نادي مدينة نصر يخاطب الأهلي للحصول على حقوق رعاية حسين الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

خاطب نادي مدينة نصر مسئولي النادي الأهلي من أجل الحصول على حقوق رعاية اللاعب حسين الشحات بعدما انتقل إلى صفوف القلعة الحمراء قادمًا من فريق العين الإماراتي في يناير 2019.

وبحسب ما جاء في الخطاب، فإن نادي مدينة نصر طالب بالحصول على 3% من حق رعاية حسين الشحات والذي لعب في صفوفه بداية من موسم (2003 - 2004) وحتى موسم (2011 - 2012).

ولعب حسين الشحات في صفوف مدينة نادي مصر لمدة تقترب من عشر سنوات قبل أن يرحل لصفوف الشرقية للدخان في عمر 19 عامًا ومنه إلى مصر المقاصة في 2014 ثم العين الإماراتي في 2018 قبل أن يستقر رسميًا في صفوف الأهلي.

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وكان نادي الشرقية للدخان أعلن مطالبته بحقوق رعاية حسين الشحات، حيث كشف عضو باسم عادل عضو مجلس إدارة النادي بأن ناديه حصل على ما يقرب من مليون جنيه من نظيره الأهلي.

ولعب حسين الشحات صاحب الـ28 عامًا 50 مباراة مع الأهلي في جميع المسابقات سواء كانت محلية أو قارية ليسجل 13 هدفًا مقابل صناعته 8 أهداف، كما حقق لقبي الدوري وكأس السوبر في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن الشحات أجرى عملية "فتاق" خلال الفترة الأخيرة حيث كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه من المفترض أن يعود اللاعب قبل موقعة الوداد البيضاوي المغربي في لقاء من المقرر أن يقام في 26 من الشهر المقبل ضمن حسابات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.