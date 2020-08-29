اتحاد الكرة يكشف كواليس أزمة المصري البورسعيدي خلال إجراء تحاليل كورونا

أكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ان النادي المصري لم يستكمل عملية اجراء المسحة السريعة او الكاشف السريع لفيروس كورونا، موضحاً انه تم عمل المسحة السريعة لحوالي ٢٠ لاعب و لم يستكمل باقي اللاعبين المسحة.
واضاف وليد العطار في تصريحات خاصة لبرنامج "ملعب اونتايم" الذي يقدمة الإعلامي احمد شوبير انه حدث شد و جذب بين اللاعبين و الكيميائيين اثناء إجراء المسحة.
و اشار الي ان اداريين بالنادي المصري صرحوا بأن لديهم ٨ حالات كورونا قاموا بالخضوع للمسحة العادية أول أمسو ظهر من خلالها وجود ٥ او ٦ حالات إيجابية.
و اوضح وليد العطار ان هولاء اللاعبين المصابين من ضمن ال ٢٣ اللاعب الذين اصيبوا من قبل و لم يعودوا حتي الان الي تدريبات الفريق .
و نفي وليد العطار وجود اي نية لتأجيل المباراة موضحاً ان قرار الاتحاد يشترط وجود اكثر من عشر حالات ايجابية ليتم النظر في تأجيل المباراة .
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