الطويلة: إختلفنا مع الأهلي حول بنود بيع كريم فؤاد

كشف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع كريم فؤاد، لاعب الفريق المعار إلى صفوف نادي إنبي، للحصول على خدماته بداية الموسم الجديد. على خدماته بداية الموسم الجديد. وقال الطويلة في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الأهلي فاوضنا جديا للحصول على خدمات اللاعب وخدنا خطوات في مراحل المفاوضات ولكن الصفقة لم تتم". ربيع ياسين على قناة النهار: "الأهلي فاوضنا جديا للحصول على خدمات اللاعب وخدنا خطوات في مراحل المفاوضات ولكن الصفقة لم تتم". وتابع: "الأهلي اختلف معنا خلال المفاوضات حول بنود بيع كريم فؤاد"

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