النجوم: إنبي لا يمتلك حق شراء كريم فؤاد

كشف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، مصير كريم فؤاد، لاعب الفريق المعار إلى صفوف نادي إنبي، في الموسم الجديد.

وقال الطويلة في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "إنبي ليس من حقه

شراء كريم فؤاد وعقد اللاعب معهم لمدة موسمين ولكن".

وتابع: "عقد اللاعب مع إنبي موسمين ولكن اذا تلقى اللاعب عرض احتراف فمن حقنا تسويقه بعد نهاية الموسم".