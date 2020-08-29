كشف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، مصير كريم فؤاد، لاعب الفريق المعار إلى صفوف نادي إنبي، في الموسم الجديد.
وقال الطويلة في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "إنبي ليس من حقهشراء كريم فؤاد وعقد اللاعب معهم لمدة موسمين ولكن".
وتابع: "عقد اللاعب مع إنبي موسمين ولكن اذا تلقى اللاعب عرض احتراف فمن حقنا تسويقه بعد نهاية الموسم".
كانت هذه تفاصيل خبر النجوم: إنبي لا يمتلك حق شراء كريم فؤاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.